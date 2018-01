Nieuw bedrijvenpark in Poperinge OUDE BARCO-SITE WORDT UITGEBOUWD TOT MODERN INDUSTRIETERREIN LAURIE BAILLIU

02u48 0 Futurn Toekomst beeld van het bedrijvenpark Trias. Poperinge De oude Barco-site in de Frankrijklaan zal eind dit jaar onherkenbaar zijn. De Kortrijkse projectontwikkelaar Futurn bouwt er een bedrijvenpark uit. Sinds het vertrek van Connectronics in 2015 staat de site leeg.

Een nieuw bedrijvenpark wordt ontwikkeld op de Barco-site langs de Frankrijklaan in Poperinge. Barco heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Kortrijkse projectontwikkelaar Futurn.





In 2015 verhuisde Connectronics, de Poperingse vestiging van moederbedrijf Connect Group en sindsdien staan de gebouwen leeg.





"De verouderde site gaan wij nieuw leven inblazen", klinkt het bij Frederik Baert, managing partner van Futurn. "Een aantal masterplannen werden al uitgewerkt om een idee te krijgen van het nieuwe bedrijvenpark dat de naam Trias kreeg. Concreet zullen we een deel van de bestaande gebouwen slopen. Het deel dat nog bruikbaar is, in totaal twee gebouwen, zullen we renoveren. De sloopaanvraag werd vorig jaar ingediend en we gaan ervan uit dat we in het eerste kwartaal van 2018 aan de slag kunnen gaan."





Michael Depestele De voormalige gebouwen van Barco.

14.000 m2 verkocht

Enkele geïnteresseerde bedrijven hebben hun weg naar het nieuwe bedrijvenpark al gevonden. "Met een 4-tal bedrijven zijn we bezig om verkoopovereenkomsten af te sluiten en die zullen zelf hun bouwprojecten uitvoeren. Het gaat om bedrijven uit de regio die kampen met een tekort aan plaats." De Barco-site omvat 32.000 m² en daarvan werd al 14.000 m² verkocht. Momenteel zijn nog meerdere percelen te koop: gaande van een grond van ongeveer 8.000 m² en gronden voor projecten op maat vanaf 1.500 m². "Er is veel vraag naar. Het is een goede locatie op het industrieterrein van Poperinge. De site heeft lang leeggestaan en wanneer er een blik geworpen wordt op de gebouwen en de omgeving zijn er goede en slechte aspecten te bespeuren. Het lukte Barco niet om de volledige site verkopen, maar wij kunnen een oplossing bieden voor bedrijven die toekomst zien in een deel van het perceel. Eind dit jaar zal de site onherkenbaar zijn", verzekert Frederik Baert van Futurn.





Futurn Enkele duizenden vierkante meter percelen zijn nog beschikbaar voor bedrijven.

Volzet industrieterrein

Ook de Poperingse burgemeester Christof Dejaegher is tevreden met de komst van Trias. "Een nieuw bedrijvenpark is uiteraard beter dan de leegstaande gebouwen. Op ons industrieterrein waren geen leegstaande gronden meer, behalve de Barco-site. Door de gronden op te splitsen krijgen ondernemers uit de regio de kans om zich toch te vestigen op het industrieterrein", klinkt het bij burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).