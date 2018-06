Niels Destadsbader hoofdact op Marktrock Poperinge 04 juni 2018

Het stadsfestival Marktrock Poperinge strijkt op zaterdag 25 augustus neer op de Grote Markt. De hoofdact is de populaire zanger Niels Destadsbader.





"Je hoort en ziet Niels Destadsbader tegenwoordig overal. We wisten na de vorige editie van Marktrock vlug dat we hem op ons podium wilden. Toetsenist Miguel Wiels zakt ook af naar Marktrock samen met Niels", klinkt het bij de organisatoren. De 'Skow Meiske'-zanger staat in Poperinge op het podium van 20.15 uur tot 21.30 uur. "Dit jaar gaan we weer voor vier groepen en een afsluitende dj." De Poperingse groep Billboard zal Marktrock Poperinge op gang trappen om 15.30 uur, gevolgd door de gitaarband Helsinki om 16.50 uur. De Wervikse folkrockband Blunt treedt op om 18.15 uur. De Vlaamse partyband 'The Amazing Flowers. zal vanaf 22.15 uur zorgen voor de ambiance.





Marktrock Poperinge wordt afgesloten door dj Maarten Vancoillie van Q vanaf 00.15 uur. De viptent wordt op vrijdagavond 24 augustus voor iedereen gratis opengesteld als pop-upcafé. (LBR)