Nic Balthazar komt naar Soepcafé Poperinge LBR

14 januari 2019

17u23 0 Poperinge Op 3 februari is er opnieuw Soepcafé in Poperinge en komt Nic Balthazar op bezoek met een pleidooi om de klimaatverandering te veranderen.

Het Soepcafé in Poperinge bestaat bijna één jaar. Het Soepcafé is een initiatief tegen voedselverspilling. Vrijwilligers halen voedseloverschotten op bij lokale winkels en verwerken die tot een vegetarisch buffet. Normaal wordt het Soepcafé de 1ste en 3de zondag van de maand gehouden, maar deze maand schuift Soepcafé een weekje op naar 27 januari. De week daarop, 3 februari, is er opnieuw Soepcafé met een heerlijk groentenbuffet. Aansluitend op het Soepcafé van 3 februari komt Nic Balthazar langs als gast, met een pleidooi om de klimaatverandering te veranderen.

Klimaatcrisis

In zijn lezing legt hij uit waarom hij zich zoveel zorgen maakt over de klimaatcrisis. Als film- en televisiemaker neemt hij uiteraard filmpjes en beeldmateriaal mee. En er wordt gezongen. Iedereen is welkom in De Bres, Veurnestraat 15, vanaf 12.30 uur op zondag 3 februari. Mee-eten is gratis. De lezing van Nic Balthazar, 14 uur tot 16 uur, bijwonen kost 5 euro. Het voordeeltarief is 3,75 euro en 1 euro UitPas kansentarief. Vooraf inschrijven is mogelijk via www.vormingplusow.be.