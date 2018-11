Na vier jaar proberen: een tweeling STEEDS MINDER GEBOORTES, MAAR VOOR KRISTOF EN TASIA TOCH GOED NIEUWS LEEN BELPAEME EN LAURIE BAILLIU

07 november 2018

02u26 4 Poperinge Er worden in Vlaanderen steeds minder baby's geboren en dat heeft verschillende redenen. Sommige koppels zijn ongewild kinderloos. Dat was ook het geval voor Kristof (34) en Tasia (25). Maar na vier lange jaren wachten mogen ze binnenkort een tweeling verwelkomen.

Kristof De Carne en zijn verloofde Tasia Desramaul uit Poperinge verwelkomen eind november hun tweeling na vier lange jaren van wachten. "Na een jaar proberen gingen we bij de gynaecoloog langs omdat het niet lukte. Ik bleek een cyste op mijn eierstokken te hebben. Tijdens de operatie bleek dat mijn eileiders verstopt waren geraakt. Op een natuurlijke wijze zwanger worden, zou bij ons niet lukken", vertelt Tasia. Eerst probeerde het koppel kunstmatige inseminatie en later ICSI, een kunstmatige bevruchting waarbij één spermacel rechtstreeks wordt ingebracht in een eicel. Zo'n weg afleggen, kan doorwegen.





"Veel koppels voelen zich alleen. Vaak uit schaamte zwijgen ze, of omdat het te veel pijn doet. Ik voelde mij als vrouw mislukt en kon er minder makkelijk over praten", zegt Tasia. "Koppels die hetzelfde meemaken mogen de hoop zeker niet verliezen. Elkaar blijven steunen, is heel belangrijk", zegt Tasia.





Kinderloos blijven was voor Tasia en Kristof geen optie. "We hebben er altijd in geloofd, maar over adoptie hebben we ook gesproken. Het is onze eerste en waarschijnlijk ook laatste zwangerschap. We beleven het intenser, omdat zwanger worden niet vanzelfsprekend was. Dat we binnenkort twee baby's mogen verwelkomen, is een prachtig vooruitzicht."





Daling van 11 procent

Voor Tasia en Kristof was het net zoals voor veel anderen geen gemakkelijke weg. Is het dan moeilijker voor koppels om zwanger te worden dan vroeger? Nieuwe cijfers van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie tonen aan dat er in Vlaanderen steeds minder baby's geboren worden. Vorig jaar zijn 10.807 vrouwen bevallen in West-Vlaanderen. Dat zijn 474 bevallingen minder dan het jaar daarvoor. In 2008 waren er zelfs nog 12.151 bevallingen. Vorig jaar waren er dat dus 11 procent minder.





Koppels wachten langer

Dat er minder kinderen geboren worden, heeft volgens gynaecologe Isabel De Smet van AZ Sint- Jan meerdere redenen. "Veel koppels wachten langer om eraan te beginnen. Ze beseffen dat een kind een grote impact heeft op hun leven en willen eerst nog wat genieten, of wachten op een stabiel leven met een goede job en een huis. Kinderen kosten nu eenmaal geld en mensen beperken zich daarom ook vaker tot twee kinderen", vertelt dokter De Smet.





Leen Du Bois van Kind en Gezin: "Wél specifiek voor West-Vlaanderen is dat de vruchtbaarheid bij de vrouwen met Belgische nationaliteit sterker is afgenomen dan in andere provincies. Vruchtbaarheid verwijst hierbij niet naar de fysiologische capaciteit om zwanger te kunnen worden, maar wel naar het aantal kinderen dat er geboren wordt bij vrouwen."