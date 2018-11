N-VA wil hondenloopweide 20 november 2018

02u23 0

Op de gemeenteraad zal raadslid Jan Van Bruwaene (N-VA) het voorstel lanceren om in Poperinge een hondenloopweide aan te leggen. "Ik ben zelf een groot dierenliefhebber en heb honden. Als lid van de raad van bestuur van het nieuwe dierenasiel zou ik het leuk vinden als er een hondenloopweide zou komen. We denken hierbij spontaan aan het einde van het stadspark, tussen de Switch Road en de Oostlaan. Daar kan een afgebakende zone komen", zegt Jan Van Bruwaene. "Ook andere locaties moeten onderzocht worden. Poperingenaars mogen ons dit steeds laten weten. Met dit voorstel willen we Poperinge nog diervriendelijker maken." (LBR)