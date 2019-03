N-VA Poperinge van start met nieuwe bestuursploeg LBR

21 maart 2019

Poperinge N-VA Poperinge gaat verder met een nieuw bestuur. Jan Van Bruwaene is de nieuwe voorzitter.

Binnen N-VA Poperinge werd een nieuw bestuur verkozen. Voormalig gemeenteraadslid Jan Van Bruwaene neemt het voorzitterschap voor zijn rekening. Hij volgt gemeenteraadslid Jean Marie Blondeel op. “Om de drie jaar wordt een volledig nieuw bestuur verkozen. Na de verkiezingen hebben heel wat nieuwe mensen zich aangesloten bij de partij. Het ideale moment dus om aan de slag te gaan met een nieuw bestuur”, zegt Jan Van Bruwaene. “Als nieuwe voorzitter ga ik ook voor een nieuwe aanpak. Voordien had ik het te druk met mijn job, maar nu zet ik mij 100% in voor N-VA. Ik hoop dat we een groep kunnen worden die samenhangt en dat we het vertrouwen van de burger krijgen. Als partij staan we positief in het leven en we kijken vooruit. Samen gaan we op zoek naar oplossingen en gaan we niet wijzen met de vinger. Er moet naar iedereen zijn ideeën geluisterd worden. We zijn een partij die openstaat voor elke laag van de bevolking.”

Het nieuwe bestuur van N-VA Poperinge heeft gemeenteraadslid Jean Marie Blondeel als ondervoorzitter. “Onze voornaamste betrachting is om N-VA Poperinge terug op de kaart te zetten op een positieve manier met verbindende voorstellen voor de Poperingnaars”, vult Jean Marie aan.