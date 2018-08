MTB-XL en 't Vijfde Wiel op 15 augustus 08 augustus 2018

Het belooft een ideale fietsdag te worden in Poperinge op woensdag 15 augustus met twee grote fietsevenementen.





Naar jaarlijkse traditie kunnen mountainbikers deelnemen aan MTB-XL. De organisatie start voor de 25ste editie met een voorinschrijving. Daarnaast lanceren ze ook een wegrit van 65 en 91 kilometer. Mountainbikers - en nu ook wegrijders - kunnen genieten van de streek, bevoorrading, doortocht door brouwerij Sint-Bernardus en een parcours van 30, 50, 70, 90, 110 of 130 kilometer. Meer info op www.mtbxl.be.





Die dag organiseert de Landelijke Gilden ook haar jaarlijkse fietshappening 't Vijfde Wiel in Poperinge. Gezinnen met kinderen en recreatieve fietsers kiezen uit 20, 35, 50 of 65 kilometer, met twee tussenstops (behalve op de mini-tocht van 20 kilometer). De tocht start op de hoeve van de familie Decalf-Claeys in Watou. Meer info op www.landelijkegilden.be. (LBR)