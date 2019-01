Motorrijder gewond na klap achter op indraaiende auto VHS

14 januari 2019

Langs de Ouderdomseweg in Reningelst is maandagnamiddag rond 16 uur een motorrijder gewond geraakt bij een ongeval. De man botste met zijn Suzuki achter op de Ford Mustang van Jimmy Dendoncker, die met zijn richtingaanwijzer te kennen gaf dat hij de oprit van zijn woning wilde opdraaien. De klap was vrij hevig, de motorrijder kwam ten val. De man kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het Jan Ypermanziekenhuis overgebracht.