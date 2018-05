Motie slechte staat Jaagpad langs de IJzer 30 mei 2018

02u44 0 Poperinge Het schepencollege stelde tijdens de laatste gemeenteraad een motie voor waarin aangedrongen wordt tot renovatie van het Jaagpad langs de IJzer of het overdragen van het beheer aan de provincie West-Vlaanderen.

In de motie wordt NV De Vlaamse Waterweg gevraagd om het jaagpad grondig te renoveren, de waterloop te onderhouden en een slipway te voorzien waarmee kleine vaartuigen (voornamelijk voor interventies van de brandweer) gemakkelijk te water gelaten kunnen worden. Als De Vlaamse Waterweg dit niet ziet zitten, vraagt de raad om het jaagpad en de bevaarbare waterloop over te dragen aan de provincie West-Vlaanderen. "De provincie heeft expertise in het beheren en onderhouden van waterlopen en zou het jaagpad kunnen opnemen in haar netwerk van wandel- en fietspaden. De burgemeesters van Poperinge, Alveringem en Lo-Reninge plaatsten al bij het Jaagpad langs de IJzer een infopaneel, als symbolisch protest, met vermelding van de beheerder De Vlaamse Waterweg nv, agentschap van de Vlaamse overheid. "We worden onterecht aangesproken over de slechte staat van het jaagpad en van de IJzer. Het jaagpad is dringend aan renovatie toe. Het vormt een gevaar voor de openbare veiligheid", vindt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). De stad verzocht NV De Vlaamse Waterweg, bevoegd voor het jaagpad, al meermaals om de nodige budgetten te voorzien om het pad te herstellen, maar dat is nog steeds zonder resultaat. De motie werd tijdens de gemeenteraad van mei goedgekeurd. (LBR)