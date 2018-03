Motie over windplan 'Windkracht 2020' 29 maart 2018

02u52 0 Poperinge De stad Poperinge vindt dat haar inwoners en de lokale besturen te weinig betrokken worden bij windmolenprojecten. Zoals onder meer het geval is bij het windplan 'Windkracht 2020'.

Dat plan werd in 2016 door de Vlaamse overheid goedgekeurd, met als doel 280 extra windmolens te bouwen tegen 2020. 'Windkracht 2020' werd opgesteld door Vlaams minister voor Energie Bart Tommelein (Open Vld) en Joke Schauvliege (CD&V), bevoegd voor het vergunningenbeleid.





Via een motie vraagt de stad de Vlaamse regering nu om de termijnen in het Omgevingsdecreet voor complexe dossiers te verlengen tot 75 dagen, de verplichting om het aanvraagdossier te stofferen met de nodige studies en analyses uit te breiden, een beleid uit te stippelen om de betrokkenheid van de bevolking te vergroten en een wetenschappelijk expertisecentrum inzake groene energie uit te bouwen.





Marjan Chapelle (Samen) vroeg om een amendement toe te voegen waarin opgenomen wordt dat er maximaal wordt gestreefd naar participatie via burgercoöperaties en dat werd ook goedgekeurd.





Danny Lefebvre (Open Vld) wil dat de motie objectief geformuleerd wordt. "Jullie wentelen zich in een slachtofferrol en in de motie staat een passage waarbij op de man wordt gespeeld. De naam van Tommelein moet worden geschrapt, anders stemmen we tegen", klonk het bij Lefebvre. "De tekst is objectief. De waarheid mag gezegd worden", besloot burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). De meerderheid stemde voor, Open Vld stemde tegen en N-VA onthield zich tijdens de stemming. (LBR)