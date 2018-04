Mooiste fietsroute van België start in de Westhoek 19 april 2018

De Tournée Locale bierfietsroute Poperinge-Vleteren is door de lezers van VAB Magazine verkozen tot mooiste fietsroute van België.





In het kader van de campagne 'Tournée locale, bierbeleving in de Westhoek' van het provinciebedrijf Westtoer, werden in 2017 vier bierfietsroutes gerealiseerd. De bierroute Poperinge-Vleteren werd nu door de lezers van VAB magazine verkozen tot de mooiste fietsroute van België.





"Uit elke provincie werd één route geselecteerd. Maar liefst 1.115 mensen stemden op de route 'Tournée Locale Poperinge-Vleteren' en daarmee was de tocht een overduidelijke winnaar. Als prijs krijgt de fietsroute extra redactionele aandacht in het VAB-Magazine van mei", klinkt het bij Westtoer.





De tocht van Tournée Locale Poperinge-Vleteren werd ontwikkeld in samenwerking met Westtoer en Toerisme Westhoek. De fietstocht Poperinge-Vleteren van 33 kilometer loopt langs hopvelden, twee brouwerijen, de abdij van Sint-Sixtus, twee hopbedrijven en tal van bruine kroegen. Vanaf 20 mei tot eind september kan er ook worden deelgenomen aan een zoektocht langs het parcours van de bierroute. Meer info over de fietsroute en over bierbeleving in de Westhoek: www.tourneelocale.be (CMW)