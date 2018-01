Misverstand: 'man onder truck' probeert gewoon motor te herstellen 02u41 0

Groot alarm gisteren in de vooravond, toen bij de hulpdiensten plots de melding binnenliep dat bij een tankstation langs de Vlaanderenlaan in Poperinge iemand onder een vrachtwagen terecht was gekomen. De brandweer rukte meteen uit, maar hoefde niet tussen te komen. "Een Poolse trucker, die al uren in de weer was met herstellingswerken aan het motorcompartiment van zijn vrachtwagen, had zich danig opgewonden, omdat hij er niet in slaagde het probleem op te lossen", zegt Bart Couwet, postoverste van de brandweer in Poperinge. "Tijdens de werken had de man zich onder de cabine gelegd om te kunnen sleutelen. Toen de man in woede was uitgebarsten, begreep niemand in zijn omgeving wat er precies aan de hand was en dacht men aan een ongeval. De realiteit bleek gelukkig veel minder erg." (VHS/AHK)