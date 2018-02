Minder Poperingenaars in 2017 08 februari 2018

Op de laatste dag van het jaar woonden er 19.717 Poperingenaars in de Hoppestad. In vergelijking met 2016 zijn dat er 15 minder. In 2011 telde Poperinge nog 19.987 inwoners. De evolutie van het bevolkingscijfer is afhankelijk van de natuurlijke bevolkingsaangroei of-afname en de migratie of verhuisbewegingen. Er werden 173 baby's geboren in 2017 en 203 inwoners zijn gestorven. In vergelijking met 2016 zijn er zestien geboortes en vijf sterftes minder. Er sterven meer mensen dan dat er geboortes zijn. Er zijn in 2017 vijftien personen meer aangekomen in Poperinge dan er vertrokken zijn. Dit jaar zijn er opvallend meer mensen uit het buitenland toegekomen. Dat is het tweede jaar op rij dat het verschil tussen het aantal aankomsten en vertrekkers positief is. De daling van het aantal inwoners is dit jaar te wijten aan het aantal overlijdens ten opzichte van het aantal geboortes. In 2017 stapten 80 koppels in het huwelijksbootje en werden er 35 echtscheidingen uitgesproken. Een wettelijke samenwoning werd 55 maal aangegaan en zeven keer werd die beëindigd. (LBR)