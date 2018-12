Metaalbewerkingsbedrijf krijgt geen straf voor zwaar arbeidsongeval Slachtoffer brak linkerarm op vier plaatsen en is wijsvinger kwijt Siebe De Voogt

19 december 2018

10u23 0 Poperinge VDL Weweler Colaert uit Poperinge heeft in de Brugse rechtbank opschorting van straf gekregen voor een zwaar arbeidsongeval dat er 2,5 jaar geleden plaatsvond. Een ervaren arbeider van het metaalbewerkingsbedrijf belandde met zijn arm in een klopboormachine en verloor z’n wijsvinger. De machine bleek niet goed afgeschermd te zijn.

De Brugse strafrechter achtte VDL Weweler Colaert woensdagmorgen schuldig aan een zwaar arbeidsongeval van 2,5 jaar geleden, maar legde het geen straf op. Nochtans riskeerde het metaalbewerkingsbedrijf 18.000 euro boete. De firma voert echter af en toe overheidsopdrachten uit, waardoor een strafblad problematisch zou kunnen zijn.

Arm gegrepen

Slachtoffer M.R. (44) uit Poperinge werkte al 20 jaar voor VDL Weweler Colaert. Hij bediende ook al 10 jaar lang de klopboormachine, maar toch liep het op 10 juni 2016 gruwelijk mis. Na de etenspauze bleek de hendel om de boor te activeren geblokkeerd te zijn. “Het slachtoffer wilde een bladveer bewerken”, sprak de arbeidsauditeur vorige maand. “Hij wilde op de knop duwen om de boor naar beneden te laten gaan, maar daarbij werd de handschoen rond z’n linkerhand gegrepen.” De man klopt nog op de noodstopknop, maar toch bleef de machine draaien. Hij slaagde er uiteindelijk in om op eigen kracht z’n arm los te trekken en werd meteen overgebracht naar het Jan Ypermanziekenhuis.

Zware gevolgen

“De gevolgen waren bijzonder ernstig. zijn ellepijp was op twee plaatsen gebroken, net als zijn spaakbeen. Ook de pezen in z’n arm waren volledig door. Daarnaast moesten de top van z’n ringvinger en volledige wijsvinger geamputeerd worden.” Onderzoek van de dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk wees uit dat de bewegende delen van de machine niet waren afgeschermd. Het arbeidsauditoraat bracht het bedrijf daarom voor de rechter. Hun advocaat benadrukte dat het aantal arbeidsongevallen er tegenwoordig tot een minimum herleid zijn. “In 2001 waren er in het bedrijf 250 arbeidsongevallen. Op vandaag zijn er dat nog 14”, pleitte meester Chris Persyn. “Al tien jaar geleden werd er een actieplan opgezet omtrent de veiligheid op de werkvloer. De afscherming van de bewuste machine ontbrak inderdaad al enkele jaren. Het bedrijf had er op moeten toezien dat die niet verwijderd werd.”

Geen schadevergoeding

Het slachtoffer is sinds het ongeval volledig arbeidsongeschikt. Hij vroeg een voorlopige schadevergoeding van 35.000, maar die wees de rechtbank af. Volgens de wet kan een werkgever immers niet veroordeeld worden tot een schadevergoeding, zolang in zijn hoofde geen bewuste fout bewezen is. Het slachtoffer kan normaal wél volledig uitbetaald worden door zijn verzekeringsmaatschappij.