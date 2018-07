Met vriendinnen shoppen én biertje drinken NIEUWE STADSWANDELING FOCUST OP WERELD VAN HOP LAURIE BAILLIU

03 juli 2018

02u37 0 Poperinge Winkelen, hotspots ontdekken én een biertje degusteren: dat is waar Shops & Hops voor staat. Biersommelier Sofie Vanrafelghem en haar team van Sofie's World lanceren de Poperingse stadswandeling.

Gediplomeerd biersommelier Kristel Logie neemt je tijdens Shops & Hops mee op een tocht van drie uur door de stad. "Het is een ideale daguitstap. Als dames de stad in trekken met de partner of vriendinnen, nemen we graag de tijd om even te relaxen op een zonnig terrasje of in een gezellige tearoom. Vaak grijpen we daarbij naar wijn of cava. Dat kan natuurlijk anders, zeker in de Hoppestad", stelt Sofie. "Als vrouwen zeggen dat ze geen enkel bier lusten, geloof ik hen niet. Er zijn zoveel soorten en zoveel smaken dat er echt wel voor elk wat wils is. Deze wandeling is de perfecte kans om te leren proeven."





Bierijs

De tour start aan de Dienst Toerisme op de Grote Markt en trekt meteen naar café L'Esperance voor een degustatie van Hommelbier. Bij ijssalon L'Heritage, eveneens op de Grote Markt, maken de dames kennis met ijsmaker Bart Mostaert die hen meeneemt in de wereld van artisanaal ijs. Ze krijgen er ook de kans om te proeven van bierijs. "Het ijs bevat het bier Stoute Pitte van Hans Vandeputte uit Sint-Juliaan. Het is zeker het proeven waard", vertelt Bart Mostaert.





Parfum

"Tijdens de wandeling gaan we ook langs bij schoonheidsinstituut Atelier DD in de Gasthuisstraat voor een kleine workshop over parfum", pikt Kristel Logie in. "Tot slot trekken we wat verderop in de Gasthuisstraat naar het Hopmuseum. Ik gids de deelnemers langs de hoogtepunten van het museum en leer hen bij over de herkomst en het belang van de hop. De stadswandeling sluiten we af met de degustatie van sterk gehopt streekbier, Keikoppenbier van brouwerij De Plukker."





Er zijn vier stops voor een deelnameprijs van 45 euro per persoon. Inschrijven kan via Toerisme Poperinge of bookings@sofiesworld.be.





Shops & Hops heeft geplande tours op 7 en 21 juli, 4 en 18 augustus en 8 september. De wandeling gaat alleen door als er zich minimaal 10 personen hebben ingeschreven.