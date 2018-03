Met slaapmuts en nachthemd in kindercarnavalsstoet 10 maart 2018

Poperinge Veel leerlingen zaten vrijdag in pyjama op de schoolbanken voor de Nationale Pyjamadag van Bednet. Langdurig en chronisch zieke kinderen en jongeren kunnen dankzij Bednet van thuis uit les volgen.

In Poperinge trokken onder meer in vrije basisschool Sint-Franciscusinstituut en basisschool De Ster kinderen in pyjama naar school. Basisschool De Ster koppelde de pyjamadag aan de kindercarnavalsstoet die in de namiddag plaatsvond. "Het leek ons een leuke combinatie en ook de kinderen vinden het fantastisch. Vorig jaar konden we niet deelnemen aan de pyjamadag en dat vonden we heel jammer", vertelt juf Petra. "Alle kinderen zijn in pyjama, dus leek het ons geschikt om een bed mee te nemen. Een leuk idee van onze kleuterjuffen. Kealan (7) en Axelle (5) zijn dit jaar jeugdprins en jeugdprinses van Poperinge. Voor de gelegenheid mochten ze plaatsnemen op het bedje op wielen." (LBR)