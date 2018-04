Met nieuwe wagen in gracht 23 april 2018

Langs de ring rond Poperinge is gisteren rond 14.30 uur een 59-jarige man uit Poperinge met zijn wagen in de gracht beland. Aan de Hoge Noenweg wou Uriel Faes met zijn nieuwe Suzuki S-Cross een grindwegje inrijden om wat verderop een kennis te bezoeken. De man misrekende zich en nam de bocht naar het wegje te ruim. Daardoor belandde de wagen in de gracht. Omdat de man hartlijder is, sprongen het toegesnelde MUG-team en de ambulanciers voorzichtig met hem om. Hij werd naar het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper overgebracht. (LSI)