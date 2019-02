Mensensmokkelaar krijgt zwaardere straf in beroep Jeffrey Dujardin

15 februari 2019

14u43 0 Poperinge De Irakees H. K. (23) krijgt in beroep een zwaardere straf van vijf jaar cel voor mensenhandel en verzet tegen de Franse gendarmerie. Daarnaast kreeg hij ook een boete van 56.000 euro. “Hoe moet ik dat betalen?”, reageerde hij. De man kreeg in eerste aanleg een celstraf van drie jaar.

De Franse politie kreeg in het noorden van Frankrijk een Fiat Doblo in het vizier in de nacht van 27 op 28 november 2017. De auto reed rond met handgetekende Nederlandse nummerplaten. Automobilist H.K. ging ervandoor, met drie wagens van de Franse politie achter hem. “Het was een gevaarlijke situatie”, zei de procureur-generaal in beroep. “De beklaagde ramde de politiewagens en probeerde hen van de weg te duwen. Zijn passagier zwaaide ook met een kruk uit de wagen om hen op afstand te houden. De achtervolging kwam uiteindelijk tot een einde in België.”

In het centrum van Poperinge kwam de wagen tot stilstand nadat hij tegen een paaltje was gebotst. Naast de chauffeur H.K. werden zeven Irakezen aangetroffen in de laadruimte. K. probeerde nog te vluchten uit de auto, maar de politie kon hem inrekenen. “Dit zijn ernstige feiten, hij degradeerde die mensen tot pure vracht”, zei de procureur-generaal, die een celstraf vorderde van zes jaar en een boete van 35.000 euro. Zijn advocaat Kris Vincke hoopte op een milde straf. “Hij zocht uit pure wanhoop manieren om in Groot-Brittannië te raken. Hij is niet de hoofddader in dit verhaal.” Het hof gaf de man een zwaardere straf, en sprak een boete uit van 56.000 euro. “Hoe moet ik dat betalen”, zei de man wanhopig na de uitspraak.