Mensensmokkelaar bijna vrij op borg 20 juni 2018

02u46 0

Een Iraakse mensensmokkelaar, die op 23 november vorig jaar in Poperinge opgepakt werd na een achtervolging vanuit Noord-Frankrijk, blijft in de cel. Het onderzoek is afgerond. Binnenkort zal hij zich voor de rechter in Ieper moeten verantwoorden. De raadkamer besliste dat hij in afwachting - mits betaling van een borgsom - vrijgelaten mocht worden, maar het parket tekende beroep aan. Daardoor blijft de Irakees dus nog minstens 14 dagen in de cel. In zijn Fiat Doblo zaten op het moment van zijn arrestatie zeven illegalen. (LSI)