Mathias (3) hangt fopspeen aan 'tuttenboom' 08 juni 2018

02u56 0 Poperinge De 3-jarige Mathieu besliste dat hij groot genoeg is om zonder tuutje te slapen en hing zijn fopspeen in de tuttenboom. Deze staat vlakbij jeugdcentrum De Kouter en langs de kant van het speelplein.

In het Burggraaf Frimout Park in Poperinge staat sinds kort een 'tuttenboom'. Kindjes die afscheid willen nemen van hun fopspeen kunnen hem in de boom hangen.Kleuters nemen vaak afscheid van hun fopspeen door hem mee te geven met de sint, de tutjesfee of door hem simpelweg in de vuilbak te gooien. Nu is de tuttenboom een nieuwe manier om de fopspeen vaarwel te zeggen. Junior Chamber Internationaal Ieper-Poperinge-Wervik bedacht het concept. Enkele fopspenen bengelen al aan de takken.





(LBR)