Masterplan Callicanes voorgesteld TENTOONSTELLING EN GRENSOVERSCHRIJDENDE MARKT CHRISTOPHE MAERTENS

16 april 2018

02u29 0 Poperinge Op de grenspost Callicanes werd zaterdag het masterplan voor de site voorgesteld. Het idee is om een ovonde aan te leggen die het verkeer moet afremmen en een groot gebouw te plaatsen dat een herkenningspunt moet worden.

De provincie West-Vlaanderen en de Communauté de Communes de Flandre Intérieure (CCFI) hebben de krachten gebundeld om de grenspost en omliggende site in Callicanes te herbestemmen. In dialoog met onder meer de betrokken gemeenten en de inwoners werd het plan door studiebureau 'Maat ontwerpers' uitgetekend. "Wat wij gedaan hebben is geprobeerd een visie te maken die met zoveel mogelijk wensen en verzuchtingen rekening houdt", weet Frédéric Rasier van het bureau. Er werd gefocust op acht opgaves, zoals onder meer 'veiligheid' en 'oversteekbaarheid'. In het masterplan is er sprake van het aanleggen van een ovonde (een soort langgerekte rotonde, red.). Een ander voorstel is om een hoog gebouw in het midden te plaatsen. "Het zou een perfect herkenningspunt kunnen worden, maar ook een aanvullende reden om hier te stoppen." Het masterplan is nu klaar en het is nu aan de beleidsmakers om samen akkoorden te vinden.





Dany Devos baat op de site meubelzaak Maison Léonie uit en heeft wel oor naar de voorstellen die in het plan staan. "De grens heeft altijd wel een aantrekkingskracht op de mensen", klinkt het. "Vroeger stopten hier zowel Fransen als Belgen toen ze op vakantie trokken of thuiskwamen." Dany hoopt dat met het uitbouwen van de site die sfeer een beetje terug kan komen. "Het zou mooi zijn mochten er zich hier in de toekomst nog meer winkels vestigen. Er zijn producten die goedkoper zijn in België dan in Frankrijk, waarom zouden de Fransen verder in het binnenland moet gaan als ze het ook op de grens kunnen krijgen. De Zwarteberg, Le Bizet en Adinkerke zijn daar voorbeelden van."





Toren

Dany vindt het geen slecht idee om met een ovonde te werken. "Dat zou het verkeer wat afremmen. Zo zouden de voorbijgangers eens kunnen rondkijken en misschien ook gemakkelijker stoppen. Ook het voorstel voor een toren vind ik niet slecht. Als je de overgang tussen beide landen een typisch kenmerk geeft, zullen de passanten echt weten dat ze de grens passeren." Devos hoopt wel dat er met het plan nu wat schot in de zaak komt. "Het zal in ieder geval niet lukken om al morgen te beginnen", aldus Poperings burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). "Het zal niet eenvoudig zijn de drie betrokken overheden, stad Poperinge, de Federale en de Vlaamse overheid, op een lijn te krijgen. Ook aan Franse zijde zijn nogal wat betrokken partijen. We zullen dus nog wat geduld moeten oefenen."