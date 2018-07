Martin Dewulf duwt N-VA-lijst 19 juli 2018

02u25 0 Poperinge Martin Dewulf, die bij de vorige verkiezingen nog de lijst van N-VA Poperinge trok, is nu lijstduwer. Fractieleider Jean-Marie Blondeel wordt lijsttrekker.

"Martin was gedurende ettelijke jaren actief in de gemeenteraad en was bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen nog lijsttrekker", vertelt fractieleider Jean-Marie Blondeel. "Persoonlijke redenen dwongen hem een stap opzij te zetten." Martin was tot vorig jaar voorzitter van Marktrock en jarenlang horeca-uitbater. "Hij was de drijvende kracht achter een aantal legendarische optredens en fel gesmaakte fuiven. Het Vlaamse gedachtegoed, gekruid met de typisch Vlaamse ondernemingsgeest, zijn voor Martin nog steeds dermate belangrijk dat hij gekozen heeft om de lijst te duwen. Ik ben blij dat Martin, ondanks enkele persoonlijke gebeurtenissen, toch volop blijft gaan voor ons project. Veilig, Vlaams en Verantwoord, ook in Poperinge." (LBR)