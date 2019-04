Marleen Deschuytter neemt na 12 jaar afscheid van Beweging.Net Poperinge LBR

01 april 2019

15u19 0 Poperinge Tijdens het vrijwilligersfeest van Beweging.Net Poperinge werd afscheid genomen van Marleen Deschuytter. Na twaalf jaar voorzitterschap geeft ze de fakkel door.

“Ik geloof in de kracht van dit nieuwe team. Ze hebben duidelijk goesting om ervoor te gaan en van aan de zijlijn zal ik blijven supporteren”, zegt ze. “We hebben altijd geprobeerd te wegen op het beleid door vaak in gesprek te gaan met onze mandatarissen. Daarnaast organiseerden we een aantal infoavonden over onder andere veiligheid, mobiliteit en duurzaamheid. Vakantie in mijn straat was door de goede samenwerking met Pasar steeds een schot in de roos.”

Aan ambitie ontbreekt het de nieuwe ploeg alvast niet. Loes Vandromme liet al even in de kaarten kijken: een kurkinzamelactie, de verdere uitbouw van de Fietsbieb, aandacht voor veilig verkeer, een gespreksavond over onze sociale zekerheid en de viering in het najaar van 100 jaar plaatselijk bewegingswerk.