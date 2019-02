Marktrock Poperinge strikt ook Laura Tesoro LBR

22 februari 2019

14u38 0 Poperinge De organisatie van Marktrock Poperinge heeft ook Laura Tesoro kunnen strikken voor de komende editie.

Van de Lokerse band Nevermind Nessie en De Mens, met Poperingenaar en MIA-winnaar David Poltrock, wisten we al dat ze op zaterdag 31 augustus voor ambiance zouden zorgen. De opener van Marktrock wordt Red Spot Junior. De groep met onder andere Poperingenaar Frederik Mahieu zal het publiek klaarstomen, met een moderne funky stempel, de nodige dosis pop en een licht alternatief jasje.

Ook Laura Tesoro wordt aan de affiche toegevoegd. Iedereen kent haar Eurovisie Songfestival nummer ‘What’s The Pressure’ waarschijnlijk wel nog. Vanaf mei is ze te zien in het nieuwe seizoen van Liefde voor Muziek en op 31 augustus dus ook op het podium van Marktrock Poperinge. “Een fantastische zangeres met ongelofelijk veel pit. Laura Tesoro boekt mooie vooruitzichten, want in de lente mogen we nieuw muzikaal werk van haar verwachten”, zegt de organisatie van Marktrock Poperinge. “Haar ultieme feelgood nummer ‘What’s The Pressure’ werd een gigantische hit en vat Laura perfect samen: aanstekelijk, energiek en funky. Ook ‘Higher’, ‘Beast’ en ‘Mutual’ zijn niet meer weg te slaan van je radio.”