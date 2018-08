Marktrock klaar voor Niels Destadsbader POP-UPCAFÉ OP VRIJDAG TRAPT FESTIVAL OP GANG LAURIE BAILLIU

09 augustus 2018

02u43 0 Poperinge Op zaterdag 25 augustus staat Niels Destadsbader op het podium van stadsfestival Marktrock Poperinge. Voor het eerst pakt de organisatie ook uit met een pop-upcafé op vrijdagavond.

De 32ste editie van Marktrock Poperinge belooft een topper te worden. "Niet alleen hoofdact Niels Destadsbader kan rekenen op heel wat fans, maar ook naar Billboard en DJ Maarten Vancoillie wordt enorm uitgekeken", zegt voorzitter Bart Decrock. De zanger uit Deerlijk, die met 'Skwon Meiske' een enorme hit scoorde, is een echte hype.





"Een week na de vorige editie wisten we dat Niels Destadsbader zou deelnemen aan het programma 'Liefde voor Muziek'. We wisten dat daar al veel moois uit is voortgekomen en hebben op hem gegokt. Daar hebben we nog geen spijt van gehad. Hij komt naar Marktrock met zijn band, onder wie toetsenist Miguel Wiels."





22 veiligheidsmensen

Zijn Sunset Concert aan het Q-Beach House in Oostende lokte 15.000 mensen. "Op de Grote Markt kunnen we 10.000 mensen toelaten. We zijn ervan bewust dat het wel eens drukker zou kunnen worden dan andere jaren en dat werd ook besproken tijdens onze veiligheidsvergadering. Extra maatregelen nemen we niet. Als het te druk wordt, zullen de toegangswegen tot de Grote Markt wel worden afgesloten. Zijn optreden op de Gentse Feesten was ook volzet en dan moet je kunnen ingrijpen natuurlijk", zegt Bart.





Ook dit jaar wordt ingezet op veiligheid tijdens Marktrock Poperinge. "Er zullen 22 medewerkers zijn om controles uit te voeren."





Poperingse band

Destadsbader staat op het Poperingse podium van 20.15 uur tot 21.30 uur. "We verwachten een volle markt. Op tijd komen is dan ook belangrijk, maar eigenlijk zou dat geen probleem mogen zijn aangezien onze eerste band al om 15.30 uur op het podium staat", lacht Bart.





Dit jaar werd gekozen voor vier groepen en een afsluitende dj. Om 15.30 uur is er de Poperingse band Billboard. Om 16.50 uur volgt de Gentse groep Helsinki. Blunt is een Belgische folkrockband, die om 18.15 uur op het podium zal staan. Vanaf 22.15 uur is er ambiance verzekerd met de Vlaamse partyband The Amazing Flowers.





Radio-dj Maarten Vancoillie van Q zal om 00.15 uur de avond afsluiten.





Voor het eerst wordt er op vrijdagavond een pop-upcafé georganiseerd in de vip-tent. "We zien wel wat het zal geven. Vanaf 21 uur is iedereen welkom om de vip-tent in te wijden om Marktrock op een spetterende manier af te trappen."