Markt uit de bol op tonen van Niels Destadsbader

De Grote Markt in Poperinge stond zaterdag in vuur en vlam voor Marktrock. De Poperingse band Billboard gaf de aftrap. De Gentse groep Helsinki volgde met daarna de Belgische folkrockband Blunt. Het publiek stroomde toe bij het optreden van Niels Destadsbader. De handen gingen de lucht en zijn songs werden uitbundig meegezongen. "De weergoden waren ons goedgezind. Maar liefst 8.500 toeschouwers zakten af naar de Grote Markt en dat zijn er 500 meer dan vorig jaar. We vreesden dat het publiek zou wegtrekken na Niels, maar dat was niet het geval", zegt voorzitter Bart Decrock. De Vlaamse partyband The Amazing Flowers volgden na Niels. De radio-dj Maarten Vancoillie van Q sloot het feestje af. (LBR)