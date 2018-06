Maria-Ommegang trekt opnieuw door centrum op 1 juli 29 juni 2018

03u08 0 Poperinge Dit jaar vindt Maria-Ommegang opnieuw plaats op zondag 1 juli in de straten van Poperinge. Deze processie is een vaste waarde geworden bij de start van de grote vakantie.

"Jong en oud lopen in deze processie mee, beelden de geschiedenis van de stad uit en tonen het mirakel van het doodgeboren kind dat weer levend werd in 1479, op voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw van Sint-Jan", vertelt Valérie Mouton van het Maria-Ommegangcomité.





1.000 vrijwilligers

De processie is een traditie sinds 1481.





Ook het leven van Maria en haar verering in Poperinge komen aan bod in de omloop. De omloop zelf start om 15.30 uur en volgt traditioneel het vaste parcours langs de oude binnenstad. "Voor de talrijke figuranten is dit een echte beleving. Er zijn ongeveer 1.000 kostuums, 1.000 vrijwilligers en 250 helpers. In totaal wordt er maar liefst 3.300 meter gestapt", zegt Valérie Mouton.





Nieuwe gastgroep

Dit jaar wordt een nieuwe gastgroep verwelkomd van Tongre-Notre-Dame. "We hebben ook nieuwe violisten bij de bruiloftwagen en komen er vendelzwaaiers van Lichtervelde", vertelt Valérie Mouton. Bij slecht weer wordt de processie eerst een half uur uitgesteld. "Na 16 uur gaat het, bij slecht weer, niet meer door. Alles hangt af van de weersvoorspellingen die dan nauwgezet gevolgd worden." Alle info over de processie kan je vinden op www.mariaommegang.be of via Facebook. (LBR)