Maria-Ommegang onder felle zon 02 juli 2018

02u37 0

Vorig jaar nog in slecht weer, maar gisteren ging de Maria-Ommegang in Poperinge onder een blakende zon uit.





De processie vindt jaarlijks plaats in het begin van de vakantie en beeldt de geschiedenis van de stad uit en toont het mirakel van het doodgeboren kind dat weer levend werd. De omloop startte om 15.30 uur en volgde traditioneel het vaste parcours langs de oude binnenstad. Na de processie vond er nog een korte slotplechtigheid plaats bij de Sint-Janskerk, waaraan enkele (muziek)groepen deelnamen.





(CMW/