Marathon spelletjes spelen voor het goede doel Christophe Deconinck

09 december 2018

19u23 0 Poperinge Zo’n 120 deelnemers speelden 27 uur lang gezelschapsspelletjes voor mensen met jongdementie. “Hier werden records verbroken,” klinkt het.

Dixit, Take it Easy, Carcassonne of Ticket to Ride? Wie bij het horen van deze namen spontaan dollartekens ziet opdoemen, heeft wellicht al menige avond doorgebracht, over een spelbord gebogen. In het teken van Music For Life, nodigde Bianca Nevejans van spellenwinkel De Speelplekke oud en jong uit in De Gilde voor een marathon gezelschapsspelletjes spelen.

“Het was een ongezien succes,” aldus de spelletjesspecialiste uit de Ieperstraat. “Er kwamen zo’n 120 mensen opdagen, die samen 27 uur lang spelletjes hebben gespeeld. Alle deelnemers legden 5 euro in, en dat geld gaat naar De Fonkel en de Contactclowns. Het eerste is een buddywerking voor mensen met jongdementie, terwijl ‘vzw Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze’ over heel Vlaanderen belevingsgerichte zorgmomenten voor mensen met jongdementie en personen met een verstandelijke beperking aanbiedt.”

Honderd spelletjes

Op zondagochtend kwamen 45 mensen aanschuiven om samen te ontbijten, terwijl op zondagnamiddag veel deelnemers van geen ophouden wisten. Men had de keuze uit 100 verschillende gezelschapsspellen, maar vooral ‘Take it Easy’ viel in de smaak, omdat er een wedstrijd aan verbonden was: wie de hoogste score haalde, kreeg een cadeaubon uit de winkel. Het mag dan ook niet verwonderen dat de records voor dat strategische spel aan de lopende band werden verbroken.

Deelnemers die op maandagmorgen afkickverschijnselen vertonen, kunnen eventueel eens surfen naar Gokhulp.be, een initiatief van de Kansspelcommissie. Hoeveel geld in totaal werd ingezameld, zal worden bekend gemaakt tijdens Music For Life.