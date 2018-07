Man voor rechter voor smokkelen vluchtelingen 24 juli 2018

02u31 0 Poperinge De 23-jarige H.K. uit Irak riskeert op de rechtbank van Ieper een celstraf van 4 jaar voor mensensmokkel en weerspannigheid tegen Franse gendarmes.

H.K. werd in november vorig jaar aangehouden nadat hij in Poperinge in een Fiat Dobro werd staande gehouden. In de wagen zaten naast K. zeven vluchtelingen. De Fiat was kort daarvoor door de Franse gendarmes opgemerkt. De bestuurder ging ervandoor en de politie zette de achtervolging in richting België. Er werden daarbij allerlei goederen naar buiten gegooid met de bedoeling het de achtervolgers moeilijk te maken.





De man verscheen nu voor de rechter voor mensensmokkel, weerspannigheid en ook het onwettig binnenkomen van ons land. Hij riskeert 4 jaar cel. H.K. vraagt de vrijspraak voor de eerste twee tenlasteleggingen. Volgens zijn advocaat zit de verkeerde man in het beklaagdenbankje. "De echte mensensmokkelaar die in de wagen zat, kon die dag niet rijden omdat hij een verwonding aan zijn been had", klinkt het. "Mijn cliënt had enkel de bedoeling om in Engeland te geraken, meer niet." Vonnis op 27 juli. (CMW)