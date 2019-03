Man stalkt ex-vriendin met 200 telefoontjes en sms’jes per dag en wint haar terug... maar niet voor lang: “Ze is de vrouw van mijn leven en ik laat haar niet vallen. Nooit” Christophe Maertens

28 maart 2019

11u48 0 Poperinge De rechter in Ieper heeft Jarne Comyn (25) uit Poperinge veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijk omdat hij zijn partner gestalkt heeft met meer dan 34.000 telefoontjes en sms’jes in een half jaar. De twintiger deed dat omdat hij zijn vriendin absoluut wilde terug winnen. “Het is een relatie met vallen en opstaan, maar het komt altijd goed.”

Jarne leerde zijn vriendin kennen toen die op een dag met een vriendin het café van zijn ma binnenstapte. “Het was liefde op het eerste gezicht en we hebben elkaar sindsdien niet meer losgelaten”, zegt de Poperingenaar. Het koppel ging al vlug samenwonen en kreeg drie kinderen. “Onze relatie verliep met horten en stoten en op een bepaald moment zei mijn vriendin dat ik iets moest doen aan mijn agressieprobleem.”

De man liet zich opnemen in het Heilig Hartziekenhuis in Ieper om daar wat tot rust te komen. Toen hij terug naar huis ging, zag zijn partner het echter niet meer goed komen en gingen de twee even uit elkaar. “Ze ging bij haar moeder wonen in Kortrijk, maar we bleven contact hebben.”

Knipperlichtrelatie

Het paar bleef een knipperlichtrelatie onderhouden, maar samenwonen doen ze niet meer. Op een bepaald moment, toen ze weer eens uit elkaar waren, begon Jarne zijn vriendin constant te bellen en berichten sturen. Niet zomaar een paar, maar tot tweehonderd per dag. “Ik ben invalide en werk dus niet. Ik stuurde haar berichten van ’s morgens 5 uur tot 1 uur ’s nachts. Niet alleen bellen en sms’en, ik gebruikte ook Messenger en WhatsApp. Maar ik deed dat alleen om haar terug te winnen, want ze is echt de vrouw van mijn leven en ik wil haar niet laten vallen. Nooit.”

Veroordeeld

De vriendin van Jarne diende echter verschillende keren klacht in. Het parket vond het welletjes en bracht de man voor de rechter voor belaging. “Ik heb zelden zo’n dossier gezien, ik weet niet waar te beginnen”, zei de openbare aanklager donderdag in de rechtbank. “Die man heeft in zes maanden niet minder dan 34.000 telefoontjes gepleegd en berichtjes gestuurd om zijn vriendin terug te winnen.” De rechter veroordeelde de twintiger tot een celstraf van twee jaar met probatievoorwaarden.

Bij een ander

De dagelijkse stormvloed aan telefoontjes en sms’jes heeft uiteindelijk resultaat gehad, want de twee kwamen toch weer samen, al was het maar voor even. “Het ging een tijdje goed, maar ondertussen is er weer wat discussie geweest. Ze is nu even bij iemand anders, maar het komt allemaal weer goed. Ze komt zeker terug naar mij omdat we veel liefde voor elkaar hebben.”