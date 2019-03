Man stalkt ex-vriendin met 200 telefoontjes en berichtjes per dag, en wint haar terug Christophe Maertens

11u48 0 Poperinge De rechter in Ieper heeft een man uit Poperinge veroordeeld omdat hij zijn vriendin heeft belaagd met 34.000 telefoontjes en berichtjes in een half jaar. J.C. wou zijn vriendin absoluut terugwinnen en is daar nog in geslaagd ook.

J.C. kreeg van de Ieperse rechter een voorwaardelijke celstraf van twee jaar voor de belaging van zijn vriendin. De relatie tussen de twee raakte in een dip omdat de man nogal agressief uit de hoek kan komen. “Ik heb zelden zo’n een dossier gezien, ik weet niet waar te beginnen”, zei de openbare aanklager. De Poperingenaar begon de vrouw te stalken en deed dat heel grondig. Volgens het openbaar ministerie pleegde de beklaagde in zes maanden 34.000 telefoontjes en berichtjes om zijn vriendin terug te winnen. Dat zijn er ongeveer tweehonderd per dag. “Ik ben te ver gegaan”, gaf de man toe voor de rechter. Maar zijn inspanningen hebben geloond, want het koppel is weer samen. “Die man heeft gevochten als een leeuw voor de liefde van zijn leven”, aldus de raadsman.