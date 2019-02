Man slaat partner in het gezicht na discussie in slaapkamer Christophe Maertens

28 februari 2019

16u28 0 Poperinge De rechter in Ieper veroordeelde L.F. tot tien maanden cel met uitstel en een geldboete met uitstel voor het aftroeven van een vrouw. De man gaf haar in de slaapkamer een slag in het gezicht.

Op 2 november 2017 kwam het in de slaapkamer tot een incident tussen een man en zijn partner. Het voorval speelde zich af in een woning in Poperinge. Na een woordenwisseling kreeg de vrouw een zware vuistslag in haar gezicht. Het slachtoffer liep daarbij een neusfractuur op en moest naar de spoeddienst van het ziekenhuis. De beklaagde gaf toe dat er gekibbel was op het moment van het incident. “Ik wou niet dat ze nog contact had met haar moeder, maar ik heb enkel geslagen om mij te verdedigen”, zei L.F. De rechter zag dat anders en veroordeelde de man.