Man richt wapen op agente: 15 maanden cel 26 juni 2018

02u37 0 Poperinge Een 41-jarige man uit Poperinge is veroordeeld tot een effectieve celstraf van vijftien maanden en een boete van 600 euro, omdat hij zijn wapen op een agente in burger richtte. Dat gebeurde op 27 juli 2015 in Meulebeke.

De vrouw was bij vrienden in een woning aan de Brugsesteenweg in Meulebeke toen plots een combi stopte voor een B&B. Op dat moment zag de agente een man uit een raam klauteren en wegvluchten. Ze zette de achtervolging in. Plots draaide Patrick A. zich om en richtte een wapen op haar. De vrouw kon wegraken en verwittigde haar collega's.





Een achtervolging leverde niets meer op. Patrick A. verblijft zit momenteel in de cel, maar beweerde niets met de bedreigingen te maken te hebben. (LSI)