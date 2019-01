Man ontkent diefstal mountainbike Christophe Maertens

22 januari 2019

08u00 0 Poperinge De 39-jarige P.C. uit Poperinge ontkent op de rechtbank van Ieper dat hij de dief is van een elektrische mountainbike. De fiets werd tussen 26 en 28 augustus in Poperinge uit een garagebox meegenomen.

De beklaagde riskeert een effectieve celstraf, maar zijn advocaat, meester Michiel Battheu, wijst op een aantal vreemde zaken in het dossier. “Ik weet niet of mijn cliënt weet hoe hij de motor van een dergelijke fiets aan de praat moet krijgen. Ik zou dat trouwens ook niet meteen weten. Bovendien staat nergens in het dossier waar de fiets werd teruggevonden. Was dat in de buurt van de woning van mijn cliënt, dat weten we niet. Na een Facebookoproep liet iemand weten dat mijn cliënt bij hem de batterij van de fiets kwam opladen. Die melder is echter nooit ondervraagd geweest. Hoe kunnen we dan weten dat het mijn cliënt is waarover die man spreekt?” Vonnis op 18 februari.