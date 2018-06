Man met spierziekte steunt lotgenoten al 5 jaar OPBRENGST VERJAARDAGSFEEST VIVA LA FIESTA GAAT NAAR DANSGROEP DUO LAURIE BAILLIU

12 juni 2018

02u44 0 Poperinge De vzw Viva La Fiesta, die onderzoek naar spierziekten steunt, viert haar vijfde verjaardag. Voorzitter Dries Delannoy (37) lijdt zelf aan de spierziekte Strümpell-Lorrain. " De voorbije jaren waren een lijdensweg, maar ik wil mensen helpen die hetzelfde meemaken."

"Op mijn 17de begonnen de gezondheidsproblemen. Rugklachten, vermoeidheid... Artsen zeiden eerst dat het groeipijnen waren", vertelt Dries.





"Maar de toestand bleef maar verslechteren. Van mijn 17 tot 23 jaar had ik veel spastische aanvallen. Samen met mijn ouders bezocht ik tal van ziekenhuizen. Maar de dokters vonden niets. Mijn familie en vrienden begonnen na een tijd ook aan mij te twijfelen."





Steun

In september 2003 kwam een verlossend telefoontje van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. "Toen er eindelijk een diagnose was, heb ik gehuild van blijdschap." De spierziekte Strümpell-Lorrain werd bij Dries vastgesteld. "Het is een aandoening van het zenuwstelsel. Het duurde lang voor een gepaste behandeling werd gevonden, maar nu zit ik al 15 jaar met een pomp ingeplant in mijn buik. Die brengt via een katheter Baclofen, een spierverslapper, naar mijn ruggenmerg."





De pomp verbeterde aanvankelijk Dries' gezondheid, maar vanaf 2009 ging het opnieuw slechter met hem. "Er waren problemen met mijn pomp en katheter, mijn spierfuncties verminderden. Ik moest meer dan tien operaties ondergaan. Sowieso moet ik om de zeven jaar een nieuwe pomp krijgen en om de tien jaar een nieuwe katheter. Dat wil zeggen: operaties en maandenlang revalideren. Elke twee maanden moet ik naar het ziekenhuis om de medicatie bij te vullen of aan te passen."





Sinds 2010 gaat Dries ook vijfmaal per week naar een kinesist. "Om mijn lichaam flexibel en soepel te houden. Dankzij de hulp van een medisch team kan ik functioneren en wandelen. En gelukkig kan ik ook rekenen op de steun van mijn man Kim Courtens."





Mensen helpen

In 2013 richtte Dries de vzw Viva La Fiesta op ten voordele van onderzoek naar en behandelingen van spierziekten.





"Ik lag zelf weken in het ziekenhuis en ik wil dan ook mensen helpen die dezelfde lijdensweg als mij moeten doorstaan", vertelt Dries.





De voorbije jaren heeft de vzw, die intussen zes bestuursleden en een 50-tal vrijwilligers telt, tal van evenementen georganiseerd. "De opbrengsten gaan naar het UZA in Edegem en het Sint-Augustinusziekenhuis in Wilrijk voor de onderzoeken en behandelingen van patiënten."





Viva La Fiesta viert op zaterdag 22 september het 5-jarige bestaan met een Italian Night in Hotel Palace in Poperinge. "De opbrengst van deze avond gaat volledig naar het lokale project Dansgroep Duo. De leden, onder wie ook mensen met een spierziekte, dansen in rolstoelen. Via onze steun zullen ze rolstoelen kunnen kopen."





Kaarten kosten 38 euro en zijn onder andere verkrijgbaar in Kapsalon Lui & Lei in Poperinge en bij Dries Delannoy zelf (0475/70.57.50). Meer informatie vind je op de Facebookpagina van Viva La Fiesta.