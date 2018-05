Made In Inox ontvangt leerlingen uit Leisele 24 mei 2018

02u28 0

Met zijn project 'Rotary en de toekomst: Techniek en Wetenschap' wil Rotary een bijdrage leveren om de motivatie voor technische opleidingen aan te wakkeren. Het plant daarom begeleide bezoeken van leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar aan 'technische bedrijven'. Rotaryclub Poperinge neemt hieraan deel en programmeerde een dergelijk bezoek aan het bedrijf Made in Inox in Watou.





Leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar van de Vrije Basisschool De Libel in Leisele waren op bezoek. Op de foto zie je de bezoekende klas aan Made in Inox, met Marleen Baelde (van Made in Inox) en met leden van Rotaryclub Poperinge.





(LBR)