Luc Vandevyver nieuwe diaken 27 november 2018

02u26 0

Luc Vandevyver (59) wordt vanaf 1 december de nieuwe diaken in Poperinge. Nu is hij nog verbonden aan de federatie Heuvelland en is hij diaken in Wijtschate. Met behoud van zijn andere functies zal hij vanaf 1 december dus ook diaken worden in Poperinge.





Vandevyver is daarnaast ook aalmoezenier van het OCMW-rusthuis St.-Medard in Wijtschate en ook die functie zal hij blijven uitvoeren. Hij is ook halftijds leerkracht Godsdienst aan de vrije basisschool Lyceum H. Familie in Ieper.





(LBR)