Loods landbouwbedrijf vat vuur 01 augustus 2018

02u48 0

In Poperinge brak gisterenmorgen brand uit in een loods van een landbouwbedrijf langs de Sint-Sixtusstraat. Toen de brandweer arriveerde sloegen al enkele vlammen door het dak. Het vuur kon snel geblust worden door de spuitgasten. Er werden extra tankwagens opgeroepen voor extra watertoevoer. De loods doet dienst als opslagplaats voor stro en landbouwwerktuigen. Hoe het vuur precies kon ontstaan, was gisteren nog onduidelijk. Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om de precieze oorzaak te onderzoeken. Door de brand liep de loods wel grote schade op.





(AHK)