Lokerse band Nevermind Nessie op Marktrock Poperinge LBR

07 februari 2019

16u03 0 Poperinge Marktrock Poperinge heeft met de Lokerse band Nevermind Nessie zijn eerst naam bekendgemaakt voor dit jaar.

Zet zaterdag 31 augustus alvast in je agenda, want dan vindt op de Grote Markt weer Marktrock Poperinge plaats. De eerste naam is al bekendgemaakt. Na de opener zal de Lokerse band Nevermind Nessie het beste van zichzelf geven. “De band wordt omschreven als het Belgische antwoord op Flogging Molly en Dropkick Murphys. Punk- en rocksongs met hun roots in Ierse tunes waarmee het vijftal al een decennium festivals, jeugdhuizen, cafés en concertzalen platspeelt. Hun reputatie als feestbeesten werd bevestigd met twee goed ontvangen platen: Story of a Lost Generation (2015) en Best of Foes (2017). De ideale soundtrack dus om van bar naar moshpit te dansen”, zegt Marktrock Poperinge op hun Facebookpagina.