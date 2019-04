Lokale talenten in de kijker tijdens Gala van de Poperingse Cultuurprijzen LBR

09 april 2019

16u03 0 Poperinge Elk jaar zet de Cultuurraad van Poperinge lokaal talent in de kijker tijdens het Gala van de Poperingse Cultuurprijzen. Bernard Masselus mag zich een jaar lang de ‘Meest Verdienstelijke Poperingenaar’ noemen en het Internationaal Gregoriaans Festival van Watou is ‘Ambassadeur van Poperinge’. Martin Blouwe is de ‘Stille Kracht’.

Bernard Masselus kreeg de trofee voor zijn jarenlange inzet binnen het Keikoppencarnaval. Zijn trofee wil Bernard delen met alle carnavalisten van Poperinge, die gedurende de laatste 50 jaar een bijdrage geleverd hebben om Carnaval Poperinge te brengen.

Het Internationaal Gregoriaans Festival van Watou mocht dit jaar de titel Ambassadeur van Poperinge in ontvangst nemen. Het festival groeide in zijn 35-jarige bestaan uit tot het belangrijkste festival ter wereld voor het gregoriaans muziekgenre. Het startte als een kleinschalig landelijk gebeuren, maar is ondertussen een internationaal gerenommeerd en uniek evenement, gericht op een breed publiek. In 2018 namen 26 schola’s en ensembles uit alle hoeken van de wereld, van Colombia tot Australië deel aan het festival. Het Internationaal Gregoriaans Festival van Watou, gedragen door meer dan 100 vrijwilligers, heeft haar wortels in Poperinge, maar overstijgt als een echte ambassadeur de grenzen van de stad.

“Waardering in eigen stad geeft een fijn gevoel. Het is niet alleen een erkenning, maar tevens een aanmoediging om de ingeslagen weg verder te bewandelen, en zeer concreet naar de veertiende festivaleditie in mei 2021 toe”, zegt voorzitter van het Festival, Bernard Deheegher. “Als ambassadeur zullen wij ons blijven inzetten om Poperinge-Watou nog een duidelijker eigen gezicht en profiel te helpen verlenen. En zullen we mensen uit diverse culturen samenbrengen en bevorderen we het sociale weefsel. Als ambassadeur van een regio met een prachtig patrimonium brengen we het Gregoriaans, als expressie en drager van een actuele boodschap, naar het grote publiek. Het is een project dat mensen in beweging brengt. Ik sta hier als een enorm gelukkige voorzitter.”

De prijs van de Stille Kracht wordt uitgereikt aan iemand die achter de schermen bergen werk verzet, maar niet in de schijnwerpers loopt. De drie genomineerden waren: Ludo Huyghe, Martin Blouwe en Willy Neuville. Martin Blouwe ging met de eerste prijs lopen.