Logies vallen in de prijzen op TripAdvisor 27 januari 2018

Hotel Recour in Poperinge, Manoir Ogygia in Poperinge en B&B De Rentmeesterhoeve in Reningelst vallen in de prijzen in de Traveler's Choice Award van beoordelingssite TripAdvisor. Ze behaalden de top-25 in verscheidene categorieën. In de categorie '25 beste kleine hotels in België' staat Hotel Recour Poperinge op de 11de plaats. Het prijkt ook op de 19de stek in de categorie '25 meest romantische hotels in België'. Manoir Ogygia in Poperinge staat op de 12de plaats bij '25 beste kleine hotels in België'. B&B De Rentmeesterhoeve in Reningelst behaalt de 13de plek in de categorie '25 beste B&B's en pensions in België'. Dubbel feest voor eigenares Ann Bouton, want B&B De Rentmeesterhoeve bestaat ook tien jaar. (LBR)