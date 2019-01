Lieve blijft het hard spelen voor een plaatsje in muziekwedstrijd LBR

16 januari 2019

18u25 0 Poperinge Musicologe Lieve Hutsebaut uit Poperinge neemt deel aan de muziekwedstrijd ‘Speel het Hard’. Naar aanleiding van de Canvaswedstrijd geeft Lieve op 18 januari opnieuw een pianoconcert.

Om haar voor te bereiden op een eventuele finaleplaats op 27 januari 2019 gaf Lieve al op 22 december een pianoconcert. Op 18 januari om 20 uur brengt Lieve opnieuw een pianoconcert in CC De Ghybe in Poperinge. “Mijn presentatie vrijdag moet en zal het grootste verschil uitmaken in vergelijking met 22 december ondertussen heb ik heel wat vorderingen gemaakt. Het concert zal herbekeken kunnen worden op de wedstrijdpagina. Zo kan ik aantonen hoe ik ben gevorderd in het pianoconcerto”, zegt Lieve. Ze zal het stuk KVV 488 van Mozart spelen. De muziekwedstrijd voor amateurmuzikanten ‘Speel het Hard’ kent ondertussen al zijn tweede editie. De wedstrijd ontstond tijdens de Canvas-reeks ‘Thomas Speelt het Hard’. “Pianospelen is een echte passie. Een dag zonder piano, is geen goede dag.”

Deze maand worden 10 finalisten geselecteerd en daar wil Lieve deel van uitmaken. Op vrijdag wordt ook de publieksprijs bekend gemaakt en dat zorgt voor wat stress bij Lieve. “De publieksprijs betekent een rechtstreekse wildcard tot in finale. Om 10 uur volgt de bekendmaking.” Stemmen op Lieve is mogelijk via speelhethard.be.