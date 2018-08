Lichte schade bij blikseminslag 14 augustus 2018

02u36 0

Langs de Kemmelseweg in Ouderdom bij Poperinge geraakte een woning gisterennamiddag omstreeks 13.30 uur beschadigd door een blikseminslag. De inslag was weliswaar niet zo hevig. De bewoner slaagde er zelf in om de dakbedekking los te trekken. De brandweer kon het vuur meteen blussen. Niemand geraakte gewond en de woning had weinig schade. (AHK)