Lezing over omgaan met kanker in De Bres LBR

11 januari 2019

16u51 0 Poperinge Op vrijdag 18 januari is er de lezing ‘Hoe omgaan met kanker?’ in dienstencentrum De Bres in Poperinge.

De voordracht ‘Hoe omgaan met kanker’ probeert mensen te informeren over kanker: soorten kanker, symptomen, risicofactoren, behandeling, ondersteuning.. De aanwezigen krijgen ook tips over het communiceren met kankerpatiënten. De lezing wordt in samenwerking met S-Plus vzw georganiseerd.

Iedereen kan de lezing bijwonen, ongeacht de mutualiteit waarbij je bent aangesloten. De lezing vindt plaats op vrijdag 18 januari van 14 uur tot 16 uur in LDC De Bres. Een deelnameticket kost 4 euro of is gratis met 10 UiTPASpunten. Vooraf inschrijven gebeurt via De Bres. Voor meer informatie info@dienstencentrumdebres.be, 057/34.66.24, 057/34.66.25 of de evenementenpagina ‘Lezing: hoe omgaan met kanker’ op Facebook.