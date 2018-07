Lezing Feest van de Vlaamse Gemeenschap start vroeger 10 juli 2018

02u44 0

Het Poperingse programma voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap is gewijzigd.





Door een onderbezetting aan muzikanten kan de Koninklijke Harmonie De Volksvreugd Proven de muzikale opening en afsluiting van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli niet verzorgen. De lezing van Johan Strobbe, voorzitter van het KFV (Komitee voor Frans-Vlaanderen), wordt vervroegd. Hij zal het hebben over de Westhoek en Frans-Vlaanderen. De lezing, gevolgd door een drink, gaat door om 18 uur in CC Ghybe.





(LBR)