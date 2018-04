Levien zingt in Ghybe 05 april 2018

Levien komt vrijdagavond om 20.15 uur naar CC Ghybe in Poperinge op uitnodiging van Studax-secretaris Marc Dewilde. Levien zingt in het Nederlands. Enkele jaren geleden toerde hij door Vlaanderen en Nederland met Antje De Boeck en hij is regelmatig te horen op Radio 1 en 2. Tijdens dit concert brengt hij vooral eigen werk, maar ook enkele liedjes uit Hommage aan Dimitri Van Toren. Vorig jaar was Levien in de Hoppestad tijdens het eerbetoon aan de overleden Dimitri Van Toren.





Poperinge krijgt ook de primeur van enkele songs uit zijn nieuw te verschijnen cd. Kaarten in voorverkoop kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar via marc.dewilde@telenet.be of 0474/57.14.06. Aan de deur kost een kaart 13 euro. (LBR)