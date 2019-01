Lesmarathon 5de Latijn voor vzw Viva La Fiesta LBR

25 januari 2019

16u55 0 Poperinge Het vijfde Latijn uit het Sint-Janscollege in Poperinge houdt opnieuw een lesmarathon. Dit jaar kozen de leerlingen vzw Viva La Fiesta als lokaal goed doel.

Ook dit schooljaar organiseren de leerlingen van het vijfde Latijn van het Sint-Janscollege in Poperinge een lesmarathon. Dit houdt in dat ze 24 uur non-stop les volgen en dat doen ze voor het goede doel. Dit jaar werd vzw Viva La Fiesta gekozen als lokaal goed doel. “Deze Poperingse vzw is een vereniging die geld inzamelt om onderzoeken en behandelingen van spierziekten te ondersteunen. De voorbije jaren organiseerden ze verschillende evenementen om mensen met een spierziekte zo goed mogelijk te kunnen helpen”, klinkt het bij begeleidende leerkracht Annelies Beerlandt. “Een leerling uit het vijfde Latijn deed wat vrijwilligerswerk bij deze vzw en kwam zo op het idee om de marathon voor dit goede doel in te richten.” Vorig jaar was het goede doel vzw Cri-du-Chat uit Menen en toen werd 1.400 euro ingezameld.

Op 29 en 30 maart wordt de lesmarathon georganiseerd. “De schooldag begint op het gewone uur en in plaats van om 16 uur te stoppen zoals de andere leerlingen, gaan deze leerlingen nog eventjes door. Ze hebben een gevarieerd aanbod aan alternatieve lessen, bv. een quiz algemene kennis, dans enzovoort. Zaterdagmorgen om 8 uur eindigen de lessen.” De leerlingen zoeken sponsors om hen te steunen in hun opzet. Alle financiële hulp, hoe klein ook, is heel erg welkom. Meer informatie over de lesmarathon kan je vinden op de Facebookpagina ‘Lesmarathon 5 Latijn SJC Pops’. Extra informatie over het goede doel vind je via de Facebookpagina ‘vzw Viva La Fiesta’.