Leesterras in Poperingse bibliotheek 04 juli 2018

02u46 0

Heel de zomer lang is het terras van de Poperingse bibliotheek 'De Letterbeek' toegankelijk om tijdens een warme dag te lezen. "Elke vrijdagnamiddag, vanaf 15 uur, in juli en augustus zorgen we bij mooi weer voor extra sfeer, met een grote loungezetel en reuzeparasol, zelfgemaakte limonade, een muziekje...", klinkt het bij Lieve Campforts van de Poperingse bibliotheek.





"Het is de eerste keer dat we uitpakken met ons leesterras. Het wordt een plaats waar mensen rustig kunnen lezen. Onze leeszaal wordt goed gebruikt en we dachten dat mensen het fijn zouden vinden om ook buiten te kunnen lezen. We hebben een mooi terras en dat moeten we ook gebruiken."





Het leesterras vind je terug in de Veurnestraat 71. (LBR)