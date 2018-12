Leerlingen uit VBS Sint-Benedictus maken kunstwerken om school op te fleuren en om geld in te zamelen LBR

17u53 0 Poperinge De leerlingen van VBS Sint-Benedictus stelden vrijdagnamiddag hun kunstwerken voor die ze maakten in het kader van Rode Neuzendag én om hun school op te fleuren.

Mevrouw Kathy en mevrouw Hilde daagden alle leerlingen uit om een kunstwerk te maken om de school op te fleuren. “Van mooie dingen worden we vrolijk”, klinkt het bij Hilde Lejeune van VBS Sint Benedictus. “Sommige mensen voelen zich verdrietig, zijn triest, kunnen de hele dag wenen, voelen zich niet goed in hun vel… Het is belangrijk dat we oog hebben voor mensen én kinderen die zich niet goed voelen. Daarom steunen wij als school de Rode Neuzendag.”

Als de kinderen en hun leerkrachten erin slaagden om de school te kleuren met prachtige kunstwerken, zou de school 2 euro per kind aan Rode Neuzendag schenken. “De kinderen en leerkrachten waren heel enthousiast. In totaal maakten ze 15 prachtige kunstwerken. Elk werk kreeg een passende titel zoals ‘Rust in mijn hoofd’ en ‘Kom uit je doosje, jij hoort er ook bij’.” Alle kunstwerken kregen doorheen de school een mooi plekje. Op vrijdag, 14 december, werden de ouders uitgenodigd om de kunstwerken te bewonderen. “Onze leerlingen uit het zesde leerjaar verzorgden als echte curatoren de rondleiding, stonden stil bij de werken, gaven een woordje uitleg...”